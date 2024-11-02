ЦСКА — «Спартак»: Медина забил второй гол красно-белых

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина забил на 90+8-й минуте матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА — 2:0.

Медина получил мяч в центре поля, убежал один на один и перебросил вышедшего из ворот Игоря Акинфеева.