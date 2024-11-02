ЦСКА — «Спартак»: Обляков правильно получил второе предупреждение в матче

На 85-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Алексей Сухой принял верное решение, наказав Ивана Облякова предупреждением за грубый фол против Данила Пруцева. Армеец врезался в соперника, попав ему рукой в голову. Для игрока красно-синих желтая карточка стала второй в этой встрече — Обляков заработал удаление и дисквалификацию на следующий тур.