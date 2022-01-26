Анзор Кавазашвили о Хендриксе: «Из «Спартака» уходят многие незначительные фигуры»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на переход игрока московской команды Йоррита Хендрикса в «Фейеноорд» на правах аренды.

«Я понимаю, если бы из «Спартака» ушел, Царствие небесное, Хусаинов или другой ведущий футболист, который играл в основном составе и блистал своей игрой, — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru. — Ну, ушел Хендрикс? Ну и что? У нас многие уходят из команды, если они незначительные фигуры для клуба. Ничего страшного, значит человек ищет лучшее для себя положение в другой команде, где он будет играть. Напомним, сколько Хендрикс играл в «Спартаке»? Мало.

Думаю, что новое руководство команды не допустит ошибку, отпустив из клуба ведущего и сильного футболиста. Если игрок уходит, то из-за двух причин: он не устраивает команду и, он уходит в связи с окончанием контракта в более приемлемое место, где он будет постоянно играть. Не стоит за него переживать, значит на его позицию у нас есть неплохой футболист" .

26-летний нидерландский футболист перешел в «Спартак» год назад и с тех пор провел за команду 22 матча. В арендном соглашении с «Фейеноордом» предусмотрена возможность выкупа контракта полузащитника.