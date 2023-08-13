ЦСКА — «Сочи»: гости остались в меньшинстве

Защитник «Сочи» Марсело Алвес был удален в матче с ЦСКА в 4-м туре РПЛ. Бразилец получил вторую желтую карточку за удар локтем на 58-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.