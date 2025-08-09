Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

9 августа, 17:38

Дубль Глебова помог ЦСКА разгромить «Рубин» в домашнем матче

Алина Савинова
Матвей Кисляк, Мирлинд Даку и Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА одержал крупную победу над «Рубином» в домашнем матче 4-го тура чемпионата России — 5:1.

Армейцы забили три гола в первые 33 минуты матча — у московской команды отличились Кирилл Глебов, Игорь Дивеев и Данил Круговой, который также отдал результативную передачу на Глебова. На 40-й минуте Мирлинд Даку отыграл один мяч казанской команды, а через четыре минуты после этого Глебов оформил дубль. Пятый гол хозеев на 56-й минуте забил Тамерлан Мусаев.

ЦСКА набрал 8 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя «Балтику» (8), но уступив «Крыльям Советов» (8) по дополнительным показателям. «Рубин» (7) опустился на пятую строчку.

В следующем туре РПЛ красно-синие на выезде сыграют против московского «Динамо», казанцы примут на своем поле «Ростов». Оба матча пройдут 17 августа.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа, 15:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
5:1
Рубин

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей

    Норм

    12.08.2025

  • Борис Игоревич

    Всех с победой ! Команда играет , молодежь тащит.. Тревогу вызывает лишь ощущение , что прибавить уже некуда , выжимаем из состава все ! Но это ладно , на данный момент - красивая и крупная ПОБЕДА ! ЦВБП !

    09.08.2025

  • Meddle

    Хорошая игра! Приятный результат! Но следующая игра покажет, на сколько все хорошо. Еще рано делать выводы. Скрестим пальцы. Удачи нашим!

    09.08.2025

  • Mihas

    один в поле не воин!

    09.08.2025

  • Инженер по охране труда

    Там Игоря Владимировича следует отметить: два сэйва и только потом Даку добил...Немного наши защитники маху дали, видимо потому что счёт был 3:0, и игра была сделана...Но Глебов- молодец, тут же восстановил статус кво и забил четвертый!

    09.08.2025

  • Kuch777

    Молодежь прёт, молодцы! с победой!!!

    09.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Зато угловые 2:6. Удары 8:4.

    09.08.2025

  • LifeTV

    Точно. Как-то Валера в Динамо не очень смотрится.

    09.08.2025

  • LifeTV

    Удары в створ 8-3 Голы 5-1 Чуть-чуть несправедливо. Должно быть 6-1 Один гол для Динамо приберегли.

    09.08.2025

  • LifeTV

    Феерическая победная серия Красной Машины - ЦСКА продолжатся. Кирюша Глебов просто красавчик. Счастливые родители. Круговой топ. Тренер лучший в России. Я не думаю, что Динамо Карпина сможет что-то противопоставить ЦСКА. Молодые армейцы играют в своё удовольствие. Бегают быстрее всех и а поле показывают безупречный футбол :soccer: Россия, :flag_ru: должна гордиться такой командой. Спасибо от души :thumbsup::100::boom:

    09.08.2025

  • Инженер по охране труда

    Братья армейцы, всех с отличной победой! Честно говоря, ожидал тяжелую игру, и даже перед игрой были опасения, что сегодня можем и не выиграть. Однако, сегодня у игроков всё получалось, и не сказать, что "Рубин" был совсем нулевой, но наши парни были сильнее и лучше по всем параметрам! Все игроки молодцы! Так держать!

    09.08.2025

  • PILAD ЦВБП

    ....если отбросить нарушение на Облякове перед этим...

    09.08.2025

  • оппонент

    Я конечно спокойно к пидорам отношусь, но какой я тебе милый, дружище?

    09.08.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Рубин ничего не смог показать (жаль

    09.08.2025

  • Adminni

    Как говорится несчастье помогло. Пока Челестинни не расстраивает, бомбануть так Рубин дорогого стоит. Главное понимать что это только начало, бакланы должны в свой "второй" юбилей остаться без трофеев, аминь!

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Челюсти Красаучег мужчина жи есть!

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ах ты мой милый, а я был на стадике, матч фееричный!

    09.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Перед матчем кони хорошо попаслись....с победой!!!!

    09.08.2025

  • Haiaxi

    Кто-то из икспердов писал, что матч будет скучный с малым количеством забитых мячей...

    09.08.2025

  • оппонент

    Кирюша, не сбавляй, Матвей, покажи кузькину мать этим венделам сантосам-венделам новоявленным росиянам. Даня - ну наш же!!!

    09.08.2025

  • Старшой0754

    Когда Зенит выитрал у рубина 4-1 Значит Рубин лег под него, а когда ЦСКА победил 5-1, все супер, армейцы молодцы, славаим и почет.

    09.08.2025

  • krinf15

    Увидев Ваш коммент, зашёл в телегу и на сайте РПЛ ещё раз посмотрел с повторами гол Даку. И снова убедился в том, что на вкус и цвет товарища нет... По мне так все 6 голешников в матче получились на загляденье!

    09.08.2025

  • Alexey Tarasov

    Не повезло сегодня Рубину:unamused: Зато ЦСКА-сыграл на все:100: Главное так же мощно играть в каждом матче:100: и не расслабляться:point_up:??

    09.08.2025

  • оппонент

    Получил удовольствие близкое к сексуальному.

    09.08.2025

  • господа! небывалый случай-сегодня уже две игры,а к судьям особых претензий и не выскажешь....ПЫ.СЫ. армейских еще раз поздравляю с яркой победой! все-ушел на СПАРТАК...

    09.08.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    тогда уж "Подковы" будет точнее :joy:

    09.08.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Хороший матч. Порезвились наславу. Казани не унывать, не их день. Ну и завтра жду новость, что очередныи турки покупают Глебати, а туркотренер одобрил трансфер :joy: Сокопытников - с победой)

    09.08.2025

  • Legis Virtus

    Уже двое приехали оформляться. Возможно будут ещё новички

    09.08.2025

  • Legis Virtus

    Успешный выход придумали селекционеры

    09.08.2025

  • футбол это спорт

    Челестини принял эстафету от Николича. Ну пока не портит...

    09.08.2025

  • Это-да,но-согласитесь,гол ДАКУ маленький шедевр

    09.08.2025

  • Звездоносец

    Футбол Челестини нам нравится.Думаю,теперь никто не жалеет об уходе Николича.

    09.08.2025

  • плохокот

    Очень хорошее командное движение в первом тайме. Все быстро, без задержек На возможное завершение вбегают сразу несколько футболистов. Рубин был просто не готов к такому и посыпался. Красиво армейцы сыграли.

    09.08.2025

  • vladmad_75

    Мдя, неожиданно конечно. Чет хорошо так татар раскатали.

    09.08.2025

  • Alizhan69

    Матчи с Рубином очень часто сложные получались в последнее время. Тем приятнее победа по всем статьям. Но усиление обязательно нужно. Обойма в 15-16 человек к октябрю -ноябрю просядет функционально. Бабай давай шевелись.

    09.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Повар утверждает , что договорняк. Ставер сдал игру. А он шарит....:blush:

    09.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    А вообще если смотреть стату и не смотреть игру, то примерное равенство почти во всем. А по игре армейцы были сильнее и я бы сказал максимально эффективны, почти все забили и в целом игру контролировали. Рубину в предыдущих играх, как бы везло 2-3 удара в створ и голы, а сегодня 9 и почти ничего. Бывает.

    09.08.2025

  • футбол это спорт

    присоединяюсь!

    09.08.2025

  • sdf_1

    Это не мне, а Гусеву надо радоваться

    09.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Схавали, как эти эчпочмаки

    09.08.2025

  • Ilya Gudman

    ЦСКА с победой , вот это игра любо дорого смотреть

    09.08.2025

  • а команде с...ЧЕЛЕСТИНИ

    09.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    ЦСКА был быстрее и точнее Рубина на порядок ЦСКА сейчас это Челестини

    09.08.2025

  • Звездоносец

    Шикарная победа! Такой лёгкости мы не видели со времён Газзаева...

    09.08.2025

  • Чернобог

    Пока Челестини производит очень приятные впечатления, а команда дарит чудо эмоции, демонстрируя яркую игру. Ждём пополнения состава качественными игроками.

    09.08.2025

  • sdf_1

    Ну а вам в следующем туре они полную авоську накидают. Чтобы у тебя ещё больше радости было

    09.08.2025

  • bvp

    Бандв Челюстини загрызла татарскую делегацию.

    09.08.2025

  • al-an-ko

    Не радуйся раньше времени - сглазишь

    09.08.2025

  • Legis Virtus

    Почему-то в таблице СЭ мы только на 4 месте. Но это уже привычная картина

    09.08.2025

  • ну,да,ну,да!!! красиво нарисовал,этого не отнять

    09.08.2025

  • Чернобог

    Ждём усиления. Нам нужна свежая кровь и резерв. Дайте тренеру игроков, не затягивайте!!

    09.08.2025

  • sdf_1

    Карпин может готовиться к увольнению после следующего тура

    09.08.2025

  • krinf15

    А голешники-то сегодня у братьев-коней получились (все, как один!) по-настоящему мастеровитыми! Истинная услада для всех болел, кто любит футбол!

    09.08.2025

  • футбол это спорт

    Скорее Челестини в замечательную отлаженную команду попал. А дальше посмотрим.

    09.08.2025

  • resifi

    Всех армейцев с победой!!! Если честно , не ожидал такого результата! А Челестини оказывается толковый трененр!

    09.08.2025

  • Чернобог

    Перед матчем болельщики пищевика довольно повизгивали и предрекали лёгкую победу казани. Где вы? Есть кто живой?

    09.08.2025

  • Олег Каноков

    Великолепная игра наших ребят,давно такого подавляющего преймущества не видел.Глебова с дублем.Всех наших с победой!

    09.08.2025

  • болельщик СПАРТАК М. поздравляет армейских! ЯРКО,КРАСИВО,УБЕДИТЕЛЬНО,КРАСИВО!!! когда-хорошо,тогда-хорошо! да,что там-хорошо? ВЕЛИКОЛЕПНО все было!!!

    09.08.2025

  • Деметрио

    Круговой извинился за косяки с Зенитом как положено - отличной игрой!

    09.08.2025

  • baruv

    Стоит отметить очень красиво и технично исполненный гол Даку. Даже Игорь в свой 600-ый матч в чемпионате ничего не смог сделать.

    09.08.2025

  • тихоновнавсегда

    "Челестини.Кровавый риф" Молодчики ЦСКА!Молодняк радует! Болельщик "Спартака"! С победой ЦСКА!Приятно смотреть!И играете в футбол и не плачите... В отличие от наших Гарсий и прости господи Заболотных...(там правда этот товарищ где только не "поиграл")Видео с трени "Зенита" это вообще космос...Где он мимо мяча...

    09.08.2025

  • GeoMaS

    Жара спала и один матч лучше другого. И кого там из игроков не хватает ЦСКА?

    09.08.2025

  • krasl

    Все 5 мячей у ЦСКА забили россияне и голы классные, это для тех кто думает , что уровень без легионеров никакой

    09.08.2025

  • aug081266

    Всех армейцев с победой!Это уже не бронзовая команда Николича,это команда на золото!...ЦСКА играет а не отбывает номер!...Молодцы!Особенно радуют голы российских армейцев...

    09.08.2025

  • инок

    Похоже ЦСКА хорошего тренера взяли. Команда справляется со всеми сложностями с блеском.))

    09.08.2025

  • Dimario

    Отличная игра, молотки! 3 банки за первые 3 игры - 5 за одну только четвёртую. Не терять энергетику и в следующеи матче с Карпинцами :smile: !!

    09.08.2025

  • футбол это спорт

    Повезло Челестини с командой!

    09.08.2025

  • Legis Virtus

    В атаке - огонь! Оборона осиротела

    09.08.2025

  • Alexey Tarasov

    ЦСКА-КРАСАВЫ:thumbsup:Очень убедительная ПОБЕДА:point_right::v:???:thumbsup::100: Молодёжь сегодня Зажгла:boom:И хоккейные пацаны Выиграли-Так- что двойная Победа :horse:

    09.08.2025

  • Товарищ Колбасный

    Хорошо Казань высекли,можно сказать образцово.

    09.08.2025

  • baruv

    Фееричный матч армейцев! Три шикарных и разных гола головой в первом тайме, команда в охотку и с настроением играет. Новый тренер принял команду с листа и ему ничего не мешает строить свою игру. Игра звездочек Глебова, Кисляка не опускается ниже своего высокого уровня. Раскрылся Круговой, заиграл Лукин. Завидую болельщикам армейцев!

    09.08.2025

  • KlimA

    Игра на пять баллов со стороны ЦСКА!! Приятно было смотреть, особенно в первом тайме.. разнесли Рубин без шансов..

    09.08.2025

  • Чернобог

    Центральному Спортивному Клубу Армии - СЛАВА!

    09.08.2025

  • Деметрио

    Спасибо за игру, Команда! Растоптать крепкий Рубин дорогого стоит!

    09.08.2025

  • Правдобур

    Всех с победой! ЦСКА разозленный судейством с Зиной размазал рапиаренный ик-спертами Рубин мордой по полю!! Глебов и Круг ЛУЧШИЕ!!! ЦВБП!!!

    09.08.2025

  • Чернобог

    Мощно, красиво, на классе. Браво родной ЦСКА. С победой армейцы!

    09.08.2025

  • инок

    ЦСКА с уверенной победой! Так продолжать и дальше..

    09.08.2025

  • igor1972

    ЦСКА был прекрасен! Челестини профи, слепил за короткий срок команду. Приятно за молодых россиян особенно, очень зрело играют

    09.08.2025

  • krinf15

    Сегодня братья-кони - настоящие отличники! - отгрузили пятёрочку!!!

    09.08.2025

  • футбол это спорт

    Ничего особенного. Просто ранняя заявка ЦСКА на титул, и Глебова – на членство в сборной. Облякова не раз держали за руки и за плечо, но Москалев посчитал это дружеским жестом. Ходжа пустил кровь кровь Луговому, «это полезно», – подумал судья. Игоря с юбилеем!

    09.08.2025

  • karwin

    ЦСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    09.08.2025

  • 4rfv5tgb

    Великолепная игра ЦСКА в первом тайме. Полузащита все лучше понимают друг друга. Лукин хорош. Ещё бы нападающих найти

    09.08.2025

  • al-an-ko

    1 тайм вообще сказочка.

    09.08.2025

  • NGE

    Игра показала всем, что не Рубин с Зенитом был хорош, а Зенит плох. На игру ЦСКА сегодня было приятно смотреть!

    09.08.2025

  • КС

    Армейцев с победой! Как то всё просто получилось, но это не так. Молодцы!!

    09.08.2025

  • Слоноул

    Рубин сходил на фильм ужасов "Челюсти".

    09.08.2025

  • rustov

    Ах, что за чудо-кони!

    09.08.2025

  • TomCat

    Армейцев с победой! Результат просто блестящий, учитывая авторов голов! Мойзес и Глебов – лучшие.

    09.08.2025

  • krinf15

    Братьев-коней (и команду, и болельщиков!) - с отличной победой!!!

    09.08.2025

    • Семин предложил Станковичу посоветоваться с Романцевым по работе в «Спартаке»

    ЦСКА — «Рубин»: видео голов матча РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости