Дубль Глебова помог ЦСКА разгромить «Рубин» в домашнем матче

ЦСКА одержал крупную победу над «Рубином» в домашнем матче 4-го тура чемпионата России — 5:1.

Армейцы забили три гола в первые 33 минуты матча — у московской команды отличились Кирилл Глебов, Игорь Дивеев и Данил Круговой, который также отдал результативную передачу на Глебова. На 40-й минуте Мирлинд Даку отыграл один мяч казанской команды, а через четыре минуты после этого Глебов оформил дубль. Пятый гол хозеев на 56-й минуте забил Тамерлан Мусаев.

ЦСКА набрал 8 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя «Балтику» (8), но уступив «Крыльям Советов» (8) по дополнительным показателям. «Рубин» (7) опустился на пятую строчку.

В следующем туре РПЛ красно-синие на выезде сыграют против московского «Динамо», казанцы примут на своем поле «Ростов». Оба матча пройдут 17 августа.