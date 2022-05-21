ЦСКА — «Ростов»: Бабурин ошибся и забил в свои ворота
Вратарь «Ростова» Егор Бабурин допустил ошибку и забил в свои ворота в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 0:2.
На 9-й минуте голкипер неудачно упал на мяч, пытаясь отразить удар полузащитника армейцев Жана-Филиппа Гбамена. После этого мяч пересек линию ворот.
Армейцы открыли счет в матче на 4-й минуте — гол забил защитник Марио Фернандес, который проводит последнюю игру перед приостановкой футбольной карьеры.
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Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
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|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
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|
Урал – Краснодар
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|25.07
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|
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|25.07
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|
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Уфа
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|
|
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