ЦСКА — «Ростов»: Бабурин ошибся и забил в свои ворота

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин допустил ошибку и забил в свои ворота в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 0:2.

На 9-й минуте голкипер неудачно упал на мяч, пытаясь отразить удар полузащитника армейцев Жана-Филиппа Гбамена. После этого мяч пересек линию ворот.

Армейцы открыли счет в матче на 4-й минуте — гол забил защитник Марио Фернандес, который проводит последнюю игру перед приостановкой футбольной карьеры.