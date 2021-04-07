Академия РФС совместно с УЕФА провела курс по повышению квалификации для российских тренеров

Академия Российского футбольного союза (РФС) совместно с УЕФА провела курс по повышению квалификации для тренерских штабов футбольных клубов Тинькофф РПЛ и слушателей тренерской программы на соискание лицензии «Pro-УЕФА».

Курс состоял из шести модулей и проходил в онлайн-формате с ноября 2020 года. Перед российскими тренерами выступали эксперт УЕФА и экс-вратарь сборной Ирландии Патрик Боннер, бывший технический директор Футбольной ассоциации Англии Лес Рид, руководитель тренерской группы по физической подготовке сборной Швеции и консультант «Лестера» Поль Больсом, технический директор Федерации футбола Франции Юберт Фуренье, а также директор по развитию Королевского футбольного союза Арт Лангелер и руководитель академии «Аякса» Корне Грунендейк. Программа была посвящена различным аспектам современного футбола: от скорости игры до оптимизации психологической эффективности.

Слушателями курса стали обладатели лицензии «Pro-УЕФА» и главные тренеры команд РПЛ Андрей Талалаев, Валерий Карпин, Юрий Матвеев, Владимир Федотов и Сергей Семак, а также соискатели лицензии «Pro-УЕФА» Мурад Мусаев, Сергей Игнашевич, Роман Шаронов и другие специалисты.