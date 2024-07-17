Точилин объяснил, почему «Динамо» ждет тяжелое начал сезона РПЛ
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин считает, что у «Динамо» будет сложный старт в сезоне РПЛ-2024/25.
«Интересно, как они пройдут трансферную кампанию, потому что начало РПЛ будет без латиноамериканцев, а в нападении будет один Тюкавин. А если что-то случится с ним? Как они из этой ситуации будут выходить?
Думаю, руководство поставило задачу быть в тройке. Если Личка приведет «Динамо» снова к бронзе, то это хороший и удовлетворительный результат. Это не регресс, а стагнация», — цитирует Точилина Legalbet.
В первом туре РПЛ сезона-2024/25 «Динамо» примет «Факел» 20 июля. 27-го числа команда Марцела Лички сыграет дома с «Локомотивом». 31-го числа бело-голубые отправятся в гости к «Спартаку» на матч группового турнира FONBET Кубка России.
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1
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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