Точилин объяснил, почему «Динамо» ждет тяжелое начал сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин считает, что у «Динамо» будет сложный старт в сезоне РПЛ-2024/25.

«Интересно, как они пройдут трансферную кампанию, потому что начало РПЛ будет без латиноамериканцев, а в нападении будет один Тюкавин. А если что-то случится с ним? Как они из этой ситуации будут выходить?

Думаю, руководство поставило задачу быть в тройке. Если Личка приведет «Динамо» снова к бронзе, то это хороший и удовлетворительный результат. Это не регресс, а стагнация», — цитирует Точилина Legalbet.

В первом туре РПЛ сезона-2024/25 «Динамо» примет «Факел» 20 июля. 27-го числа команда Марцела Лички сыграет дома с «Локомотивом». 31-го числа бело-голубые отправятся в гости к «Спартаку» на матч группового турнира FONBET Кубка России.