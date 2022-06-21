ЦСКА проведет товарищеский матч с «Велесом»

ЦСКА проведет товарищеский матч с «Велесом», сообщает пресс-служба московского клуба.

Встреча состоится 24 июня на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Игра пройдет без зрителей из-за проведения косметических ремонтных работ на стадионе.