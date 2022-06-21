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Дивеев прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером московского клуба.

15 июня ЦСКА объявил о подписании контракта с 55-летним россиянином. Вместе со специалистом в тренерский штаб московского клуба вошли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

«Прекрасно понимаю, что за тренер к нам пришел, — приводит слова Дивеева Bobsoccer.ru. — За его плечами успешный опыт работы в РПЛ. Все мы помним, какого прогресса вместе с Федотовым добился «Сочи». Концовка прошлого сезона в исполнении этой команды была очень сильной, в том числе и по качеству футбола, а вишенкой на торте стала разгромная победа над «Динамо» со счетом 5:1».

Также защитник оценил нагрузки на первом сборе армейцев.

«Нагрузки увеличились, бега стало больше. Но ничего, живы-здоровы, будем продолжать готовиться к сезону. Мы выполняем необходимую работу, закладываем фундамент. Впереди интересный сезон, очень надеюсь, что мы выступим успешно. Очень хотим, чтобы ЦСКА завоевывал трофеи. Думаем только о победах и о том, чтобы как можно больше забивать и меньше пропускать», — сказал он.

Первый сбор красно-синих продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/igor-diveev-hotim-chtoby-cska-zavoevyval-trofei.html
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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