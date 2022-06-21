Дивеев прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером московского клуба.

15 июня ЦСКА объявил о подписании контракта с 55-летним россиянином. Вместе со специалистом в тренерский штаб московского клуба вошли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

«Прекрасно понимаю, что за тренер к нам пришел, — приводит слова Дивеева Bobsoccer.ru. — За его плечами успешный опыт работы в РПЛ. Все мы помним, какого прогресса вместе с Федотовым добился «Сочи». Концовка прошлого сезона в исполнении этой команды была очень сильной, в том числе и по качеству футбола, а вишенкой на торте стала разгромная победа над «Динамо» со счетом 5:1».

Также защитник оценил нагрузки на первом сборе армейцев.

«Нагрузки увеличились, бега стало больше. Но ничего, живы-здоровы, будем продолжать готовиться к сезону. Мы выполняем необходимую работу, закладываем фундамент. Впереди интересный сезон, очень надеюсь, что мы выступим успешно. Очень хотим, чтобы ЦСКА завоевывал трофеи. Думаем только о победах и о том, чтобы как можно больше забивать и меньше пропускать», — сказал он.

Первый сбор красно-синих продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.