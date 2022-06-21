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Сегодня, 16:35

Губерниев заявил, что российским клубам не стоит подписывать легионеров после решения ФИФА

Сергей Федоров
Корреспондент
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ФИФА по легионерам в российских клубах.

Во вторник, 21 июня, организация разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года.

«Это решение логично в свете всех последних решений, — сказал Губерниев «СЭ». — Было бы странно, если бы они вдруг сказали: «Ребят, вы теперь играете в еврокубках, все ограничения с вас снимаются, вы большие молодцы!» Это все звенья одной цепи. Будем как-то с этим жить, ничего нового они нам не сказали».

Комментатор подчеркнул, что сейчас нужно обратить внимание на внутренний рынок.

«Согласен, что нашим клубам пока не стоит обращать внимания на иностранный рынок. Это как мина замедленного действия. Ты подписал иностранца, а ему поставили какие-нибудь условия вроде исключения из сборной, он взял и уехал. Конечно, сейчас нужно обращать внимание на наших тренеров и игроков, чтобы на этом не наколоться, как условный «Рубин» в прошлом сезоне. У нас сейчас легионеры в основном в «Спартаке» и «Зените». Еще им нужно как-то зарплату платить, потому что все же под санкциями», — отметил Губерниев.

РПЛ
Дмитрий Губерниев
ФИФА
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
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Горан Чаушич

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