Губерниев заявил, что российским клубам не стоит подписывать легионеров после решения ФИФА

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ФИФА по легионерам в российских клубах.

Во вторник, 21 июня, организация разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года.

«Это решение логично в свете всех последних решений, — сказал Губерниев «СЭ». — Было бы странно, если бы они вдруг сказали: «Ребят, вы теперь играете в еврокубках, все ограничения с вас снимаются, вы большие молодцы!» Это все звенья одной цепи. Будем как-то с этим жить, ничего нового они нам не сказали».

Комментатор подчеркнул, что сейчас нужно обратить внимание на внутренний рынок.

«Согласен, что нашим клубам пока не стоит обращать внимания на иностранный рынок. Это как мина замедленного действия. Ты подписал иностранца, а ему поставили какие-нибудь условия вроде исключения из сборной, он взял и уехал. Конечно, сейчас нужно обращать внимание на наших тренеров и игроков, чтобы на этом не наколоться, как условный «Рубин» в прошлом сезоне. У нас сейчас легионеры в основном в «Спартаке» и «Зените». Еще им нужно как-то зарплату платить, потому что все же под санкциями», — отметил Губерниев.