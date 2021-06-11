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ЦСКА проведет пять товарищеских матчей на сборах

19:23
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ЦСКА на официальном сайте сообщил о проведении пяти товарищеских матчах на сборах в Австрии.

На первом сборе, который пройдет с 16 по 28 июня, красно-синие сыграют два матча. На втором сборе (2-14 июля) — три.

ЦСКА сыграет с клубами «Винер-Нойштадт» (23 июня), «КСВ 1919» (27 июня), «Копенгаген» (5 июля), «Флиераларм Адмира» (9 июля) и «ВиОн» (13 июля).

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-provedet-pyat-tovarishcheskikh-matchey-na-sborakh/

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