ЦСКА проведет пять товарищеских матчей на сборах
19:23
ЦСКА на официальном сайте сообщил о проведении пяти товарищеских матчах на сборах в Австрии.
На первом сборе, который пройдет с 16 по 28 июня, красно-синие сыграют два матча. На втором сборе (2-14 июля) — три.
ЦСКА сыграет с клубами «Винер-Нойштадт» (23 июня), «КСВ 1919» (27 июня), «Копенгаген» (5 июля), «Флиераларм Адмира» (9 июля) и «ВиОн» (13 июля).
По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-provedet-pyat-tovarishcheskikh-matchey-na-sborakh/
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю