ЦСКА проведет пять товарищеских матчей на сборах

ЦСКА на официальном сайте сообщил о проведении пяти товарищеских матчах на сборах в Австрии.

На первом сборе, который пройдет с 16 по 28 июня, красно-синие сыграют два матча. На втором сборе (2-14 июля) — три.

ЦСКА сыграет с клубами «Винер-Нойштадт» (23 июня), «КСВ 1919» (27 июня), «Копенгаген» (5 июля), «Флиераларм Адмира» (9 июля) и «ВиОн» (13 июля).

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.