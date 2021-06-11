«Локомотив» продлил контракты с тренерским штабом
18:48
«Локомотив» продлил контракты с тренерами основной команды, сообщает официальный сайт железнодорожников 11 июня.
Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Горан Басарич, Радойе Смилянич, Заур Хапов и Сергей Алексеев подписали новые соглашения с клубом.
Ранее «Локо» объявил об уходе тренера Саркиса Оганесяна.
Главным тренером «Локомотива» является Марко Николич. В прошлом сезоне команда заняла третье место в Тинькофф чемпионате России.
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