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«Локомотив» продлил контракты с тренерским штабом

18:48
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«Локомотив» продлил контракты с тренерами основной команды, сообщает официальный сайт железнодорожников 11 июня.

Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Горан Басарич, Радойе Смилянич, Заур Хапов и Сергей Алексеев подписали новые соглашения с клубом.

Ранее «Локо» объявил об уходе тренера Саркиса Оганесяна.

Главным тренером «Локомотива» является Марко Николич. В прошлом сезоне команда заняла третье место в Тинькофф чемпионате России.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24240

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