Василий Березуцкий рассказал об обиде из-за назначения Олича главным тренером ЦСКА

Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий признался, что его обидел выбор Ивицы Олича главным тренером ЦСКА.

«Спорт — это конкуренция, выбор. Совет директоров принял решение назначить Олича — это его право и компетенция. Обидно ли мне? Да, немного обидно. Тренером мог быть и Леха Березуцкий, и Серега Игнашевич, и я — а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше чем у нас. Но я не скажу, что это было главенствующим фактором, когда я принимал решение о переезде в Краснодар. Это был просто факт, который я принял», — цитирует Березуцкого Sport24.

Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА 14 апреля. Специалист объявил, что переходит в «Краснодар», чтобы работать с бывшим главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.

38-летний российский специалист входил в штаб армейцев с августа 2020 года. В качестве футболиста Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002-го по 2018 год. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА-2004/05. С января прошлого года по август 2020-го Березуцкий также работал заместителем гендиректора московского клуба.