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ЦСКА проиграл "Крыльям", Соболев оформил дубль

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Фото Игорь Горшков
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Фото Игорь Горшков
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"Крылья Советов" в домашнем матче 1-го тура чемпионата России победили ЦСКА (2:0). Дублем в составе самарской команды отметился форвард Александр Соболев.

В первом тайме вратарь красно-синих Игорь Акинфеев врезался в штангу, но смог продолжить встречу.

Чемпионат России

Премьер-лига

1-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – ЦСКА – 2:0 (0:0)

Голы: Соболев, 52 (1:0). Соболев, 58 - с пенальти (2:0). 

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Анюков (Терехов, 66), Бурлак, Карпов, Комбаров, Кабутов, Мияйлович, Антон (Тимофеев, 71), Зиньковский, Гынсарь, Соболев (Радонич, 84).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, Шарлия (Нисимура, 78), Магнуссон, Влашич, Обляков, Ахметов (Бийол, 61), Сигурдссон (Марадишвили, 88), Бистрович, Чалов.

Предупреждения: Васин, 31. Комбаров, 38. Шарлия, 46. Чалов, 77. 

Судьи: Левников. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

14 июля. Самара. Стадион "Самара Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Крылья Советов – ЦСКА

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/

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