ЦСКА проиграл "Крыльям", Соболев оформил дубль

"Крылья Советов" в домашнем матче 1-го тура чемпионата России победили ЦСКА (2:0). Дублем в составе самарской команды отметился форвард Александр Соболев.
В первом тайме вратарь красно-синих Игорь Акинфеев врезался в штангу, но смог продолжить встречу.
Чемпионат России
Премьер-лига
1-й тур
"Крылья Советов" (Самара) – ЦСКА – 2:0 (0:0)
Голы: Соболев, 52 (1:0). Соболев, 58 - с пенальти (2:0).
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Анюков (Терехов, 66), Бурлак, Карпов, Комбаров, Кабутов, Мияйлович, Антон (Тимофеев, 71), Зиньковский, Гынсарь, Соболев (Радонич, 84).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, Шарлия (Нисимура, 78), Магнуссон, Влашич, Обляков, Ахметов (Бийол, 61), Сигурдссон (Марадишвили, 88), Бистрович, Чалов.
Предупреждения: Васин, 31. Комбаров, 38. Шарлия, 46. Чалов, 77.
Судьи: Левников. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
14 июля. Самара. Стадион "Самара Арена".
📹 Александр Соболев выводит свою команду вперед в начале второго тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 июля 2019 г.
📺 #КрыльяЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL https://t.co/Vc5ilFPX91
📹 Дубль Александра Соболева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 июля 2019 г.
📺 #КрыльяЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/LyrF6QIpH6
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