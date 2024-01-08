ЦСКА принес соболезнования в связи со смертью экс-защитника Шершуна

ЦСКА в своем Telegram-канале принес соболезнования в связи со смертью экс-игрока Богдана Шершуна. Бывшему защитнику сборной Украины было 42 года.

«Приносим искренние соболезнования всем родным и близким», — сказано в сообщении клуба.

Шершун — воспитанник школы «Днепра». В 2002 году он перешел в ЦСКА. Всего за московскую команду он сыграл в 81 матче. В составе армейцев он два раза становился чемпионом России и обладателем Кубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

Умер бывший защитник ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун