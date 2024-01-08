ЦСКА проведет товарищеский матч с «Динамо» 24 февраля

Определились соперники ЦСКА во время товарищеского сбора в Турции.

Армейцы 9 февраля сыграют с «Сочи» в рамках второго сбора, а 24-го числа встретятся с «Динамо» во время третьего сбора. Время игр станет известно позже.

Ранее определились соперники «Динамо» во время сборов в Катаре и Турции.