ЦСКА пригласил Нани принять участие в гала-матче в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» рассказал о возможном приезде экс-футболиста «Спортинга» Нани на гала-матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.

— Была информация, что в Россию может может приехать Нани. Приглашали ли вы его на гала-матч?

— Расширенный список участников, который мы прорабатываем, достаточно большой, и Нани в нем присутствует. Мы не хотим вводить в заблуждение болельщиков или прессу, поэтому анонсируем приезд стороннего футболиста, только когда есть определенные гарантии: когда все детали обговорены, куплены авиабилеты.

— То есть с Нани вы уже связывались?

— Да.

Нани играл за «Спортинг» с 2005 по 2007 год, а также в сезонах-2014/15 и -2018/19. Португалец также известен по своим выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

18 мая 2005 года ЦСКА в Лиссабоне обыграл «Спортинг» в финале Кубка УЕФА со счетом 3:1.