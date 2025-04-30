В ЦСКА ответили, когда приступят к переговорам по продлению Гайича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе переговоров по продлению контракта с защитником армейцев Миланом Гайичем.

— Какая ситуация с продлением Милана Гайича?

— Сейчас тяжелые матчи, которые определят результат сезона. Чтобы не тратить нервы и эмоции ребят, у которых заканчиваются контракты в этом году, мы посчитали нужным поставить все эти вопросы на паузу на ближайшие пару недель, — сказал Бабаев.

В этом сезоне Гайич провел 26 матчей за ЦСКА и забил 1 гол. Контракт 29-летнего игрока действует до лета 2025 года.