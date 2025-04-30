Бабаев — о деле Влашича: «Вест Хэм» не платит, ссылаясь на то, что мы российский клуб»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе разбирательства Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о трансфере экс-игрока армейцев Николы Влашича в «Вест Хэм».

— В ситуации с CAS по делу о переходе Влашича в «Вест Хэм» сейчас идет разговор о размере выплат?

— Нет, размер фиксированный и не подлежит дискуссии. Просто «Вест Хэм» не платит, ссылаясь на то, что мы российский клуб, есть санкции и так далее. CAS, к сожалению, откладывает решение этого вопроса по непонятным для нас причинам. На мой взгляд, ситуация достаточно очевидная и не может быть вынесения решения не в нашу пользу. Безусловно, необходимо обязать «Вест Хэм» произвести оплату. Но, вероятно, могут быть замешаны и политические факторы, в рамках которых CAS не спешит взять не себя эту миссию. Другого объяснения у меня нет.

— Общался ли с вами «Вест Хэм» с момента перехода Влашича?

— На начальном этапе были попытки достижения мирового соглашения — мы предлагали им неоднократно массу механизмов, которые не предполагают отправку денежных средств напрямую в Россию. Например, через тот же «Херенвен», которому мы должны были деньги за трансфер Эджуке. Как вы помните, мы предлагали «Вест Хэму» в качестве жеста доброй воли и солидарности европейского футбола оплатить трансфер Эджуке и закрыть нашу задолженность перед «Херенвеном». Но даже на этот шаг англичане не пошли.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 по август 2021 года, после чего перешел в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей суммы. Английский клуб должен армейцам за хорвата около 16 миллионов евро.