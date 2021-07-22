ЦСКА представил форму на предстоящий сезон
ЦСКА представил новые комплекты формы на предстоящий сезон. Домашняя экипировка выполнена в традиционных красно-синих цветах.
Гостевая форма — белая. Она представлена в ретро-стиле и посвящена 110-летию клуба. Вместо современной эмблемы ЦСКА на футболку нанесен логотип ОЛЛС, основоположника армейского футбола, на воротнике выполнено тиснение 110 лет, а на спине нанесены 1911-2021.
Третий комплект исполнен в фиолетовом цвете с узором на футболке. В разработке третьего комплекта были задействованы болельщики и футболисты ЦСКА. Техническим спонсором клуба является фирма Joma.
Первый матч в сезоне-2021/22 ЦСКА проведет дома против «Уфы». Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).
#ЦСКА и @JomaSport представляют игровую форму на сезон-2021/22! ?? pic.twitter.com/dEStWIDohU— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 22, 2021
Гостевая форма представлена в ретро-стиле и посвящена 110-летию клуба. Вместо современной эмблемы ПФК ЦСКА на футболку нанесен логотип ОЛЛС, основоположника армейского футбола, на воротнике выполнено тиснение 110 лет, а на спине нанесены 1911-2021. pic.twitter.com/RkrahUPTGT— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 22, 2021
В разработке третьего комплекта были задействованы болельщики, футболисты ПФК ЦСКА! Оригинальный дизайн от Ивана Семёнова — победителя нашего конкурса вдохновлен исторической победой армейцев в Кубке УЕФА и силуэтом «Золотой башни» ВЭБ Арены, который отображен в принте футболки. pic.twitter.com/ejTkoPSgt8— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 22, 2021
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю