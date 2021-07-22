ЦСКА представил форму на предстоящий сезон

ЦСКА представил новые комплекты формы на предстоящий сезон. Домашняя экипировка выполнена в традиционных красно-синих цветах.

Гостевая форма — белая. Она представлена в ретро-стиле и посвящена 110-летию клуба. Вместо современной эмблемы ЦСКА на футболку нанесен логотип ОЛЛС, основоположника армейского футбола, на воротнике выполнено тиснение 110 лет, а на спине нанесены 1911-2021.

Третий комплект исполнен в фиолетовом цвете с узором на футболке. В разработке третьего комплекта были задействованы болельщики и футболисты ЦСКА. Техническим спонсором клуба является фирма Joma.

Первый матч в сезоне-2021/22 ЦСКА проведет дома против «Уфы». Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).