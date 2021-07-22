Газизов рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой
14:17
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как относится к возлюбленной владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
«Я отношусь к Зареме с большим уважением, это важно понимать. Повторюсь, я ненавижу анонимность, там черти сидят. Ну вот кто там сидит? Что они хотят показать и рассказать? Вот их я не люблю. Критика Урунова? Я к нему отношусь нормально. Я старше всех футболистов. Можно сказать, я для них старший товарищ. Критикуют меня? Это же хорошо, значит я живой. Если нет критики — значит я умер», — заявил Газизов.
Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года. Первый матч в сезоне-2021/22 «Уфа» проведет против ЦСКА в гостях. Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).
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