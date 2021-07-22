Газизов рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как относится к возлюбленной владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Я отношусь к Зареме с большим уважением, это важно понимать. Повторюсь, я ненавижу анонимность, там черти сидят. Ну вот кто там сидит? Что они хотят показать и рассказать? Вот их я не люблю. Критика Урунова? Я к нему отношусь нормально. Я старше всех футболистов. Можно сказать, я для них старший товарищ. Критикуют меня? Это же хорошо, значит я живой. Если нет критики — значит я умер», — заявил Газизов.