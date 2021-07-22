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Газизов: «Следующий чемпионат будет сложнейшим»

14:02
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перед матчем первого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА рассказал о билетной программе и самом сложном моменте в истории клуба.

«Билетная программа? Вот что сегодня происходит? Продаем билеты, а потом должны отказывать, — отметил Газизов. — Мы относимся к нашим болельщикам с пониманием. Нам важно иметь поддержку, которая мотивирует игроков.

Самый сложный момент в истории «Уфы»? Каждый момент в управлении клубом сложен. Это огромный опыт. Следующий чемпионат будет сложнейшим. А если будет еще один, то он тоже будет сложнейшим. Я счастлив, что мы проходим все это вместе с командой. Ребята отдают свое здоровье и силы за «Уфу».

Первый матч в сезоне-2021/22 «Уфа» проведет против ЦСКА в гостях. Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).

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Артем Бухаев все материалы автора

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