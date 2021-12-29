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Юрист прокомментировал иск к ЦСКА о банкротстве

Представляющий ЦСКА адвокат прокомментировал иск о банкротстве клуба
13:38
«ВЭБ Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«ВЭБ Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Представитель адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Александр Первушин, представляющий ЦСКА, прокомментировал обращение в суд с заявлением о банкротстве.

«Отметим, что сама по себе подача заявления в суд и банкротство компании далеко не одно и то же. Подобные заявления недобросовестные оппоненты могут подавать хоть каждый день.

На самом деле у компании «Бета» отсутствуют основания для обращения в суд с подобным заявлением. Мы сообщили суду свою позицию и ожидаем, что в принятии заявления будет отказано.

Честно говоря, в сложившейся ситуации подобное поведение оппонентов выглядит как злоупотребление процессуальными правами и попытка давления на нас.

У нас есть два решения судов первой и апелляционной инстанции, диаметрально противоположных друг другу. Одно из них на 100 процентов в нашу пользу.

В настоящее время мы подали кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении судебного акта апелляционной инстанции. Отметим, что наше ходатайство уже удовлетворено. То есть решение апелляционного суда приостановлено. О чем прекрасно известно другой стороне", — сказал Первушин.

Ранее, 28 декабря, на сайте картотеки арбитражных дел компания ООО «Бета», выступающая кредитором, подала заявление о признании АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» банкротом. Футбольный клуб выступает в качестве должника.

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Сергей Федоров все материалы автора

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