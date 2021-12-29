Романцев критично высказался о переходе Ломовицкого из «Спартака» в «Рубин»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в своей традиционной рубрике ответов на вопросы читателей «СЭ» прокомментировал трансфер полузащитника красно-белых Александра Ломовицкого в «Рубин».

«На мой взгляд, это поспешный шаг. Парень не без способностей, думающий, техничный. Не зря уже в 20 лет дебютировал в «Спартаке». Я видел несколько матчей, которые он провел очень качественно. Но, возможно, от него ждали более быстрого прогресса, а потому отправляли в аренду в «Арсенал» и «Химки». Не зная всей командной кухни, не могу сказать, чем вызвано решение продать в «Рубин» своего воспитанника. Тем более что Александр может быть полезен не только в средней линии, но в защите», — сказал Романцев.

23-летний Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин» сегодня, 29 декабря. Воспитанник красно-белых подписал контракт с казанским клубом на 4,5 года.

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