Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Романцев критично высказался о переходе Ломовицкого из «Спартака» в «Рубин»

14:25
Александр Ломовицкий. Фото «СЭ»
Александр Ломовицкий. Фото «СЭ»
Теги:

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в своей традиционной рубрике ответов на вопросы читателей «СЭ» прокомментировал трансфер полузащитника красно-белых Александра Ломовицкого в «Рубин».

«На мой взгляд, это поспешный шаг. Парень не без способностей, думающий, техничный. Не зря уже в 20 лет дебютировал в «Спартаке». Я видел несколько матчей, которые он провел очень качественно. Но, возможно, от него ждали более быстрого прогресса, а потому отправляли в аренду в «Арсенал» и «Химки». Не зная всей командной кухни, не могу сказать, чем вызвано решение продать в «Рубин» своего воспитанника. Тем более что Александр может быть полезен не только в средней линии, но в защите», — сказал Романцев.

23-летний Ломовицкий перешел из «Спартака» в «Рубин» сегодня, 29 декабря. Воспитанник красно-белых подписал контракт с казанским клубом на 4,5 года.

Полностью рубрика Романцева — скоро на сайте «СЭ».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Львов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что будет с организмом, если есть красную икру каждый день?
Мать замерзшего насмерть в Дубне мальчика рассказала о сыне
2
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги