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Сегодня, 14:00

Газизов: «Есть ли желание позвонить Федуну? Без комментариев»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, когда будет поставлена точка в его судебном разбирательстве с экс-владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

— Часто ли вам припоминают фразу, которую вы сказали, придя в «Спартак»: «Мы готовы бросить перчатку «Зениту»?

— А что не так с той фразой? Я покинул «Спартак», когда мы боролись с «Зенитом» за первое место. Так что все соответствовало действительности. Я за свои слова отвечал. Это потом уже пошли набросы определенных людей в мою сторону. Ну что поделать... Это жизнь.

— Перчатка, брошенная в этом сезоне «Краснодаром», долетит в итоге до «Зенита»?

— Я просто рад за «Краснодар», который уже составил серьезную конкуренцию «Зениту». Чемпионат от этого только выиграл.

— Когда все-таки разрешится ваш судебный спор со «Спартаком» и лично с Леонидом Федуном? (В июне 2021 года Газизов подал в суд на «Спартак» из-за долга в 299,4 миллиона рублей. — Прим. «СЭ»).

— Я не раз говорил, что готов договариваться. Чем быстрее это все закончится, тем лучше. Юридический спор — это всегда затратная и эмоциональная история. Никому ничего хорошего она не принесет. Нынешнее руководство клуба настроено конструктивно. Надеюсь, все вскоре разрешится.

— А вы ни разу не общались с Федуном тет-а-тет после ухода из «Спартака»?

— Нет, конечно.

— И желания такого у вас нет?

— Можно я оставлю этот вопрос без комментариев?

В декабре 2023 года стало известно, что суд по делу о выплате Газизовым «Спартаку» 92 миллионов рублей отложен до 18 января.

Александр Кокорин уже имеет опыт игры за&nbsp;клуб из&nbsp;Махачкалы. «Если Махачкала выйдет в РПЛ, подумаем о приглашении Кокорина». Газизов — о работе с Бердыевым, Урунове и суде с Федуном

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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