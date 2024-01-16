Газизов: «Есть ли желание позвонить Федуну? Без комментариев»
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, когда будет поставлена точка в его судебном разбирательстве с экс-владельцем московского клуба Леонидом Федуном.
— Часто ли вам припоминают фразу, которую вы сказали, придя в «Спартак»: «Мы готовы бросить перчатку «Зениту»?
— А что не так с той фразой? Я покинул «Спартак», когда мы боролись с «Зенитом» за первое место. Так что все соответствовало действительности. Я за свои слова отвечал. Это потом уже пошли набросы определенных людей в мою сторону. Ну что поделать... Это жизнь.
— Перчатка, брошенная в этом сезоне «Краснодаром», долетит в итоге до «Зенита»?
— Я просто рад за «Краснодар», который уже составил серьезную конкуренцию «Зениту». Чемпионат от этого только выиграл.
— Когда все-таки разрешится ваш судебный спор со «Спартаком» и лично с Леонидом Федуном? (В июне 2021 года Газизов подал в суд на «Спартак» из-за долга в 299,4 миллиона рублей. — Прим. «СЭ»).
— Я не раз говорил, что готов договариваться. Чем быстрее это все закончится, тем лучше. Юридический спор — это всегда затратная и эмоциональная история. Никому ничего хорошего она не принесет. Нынешнее руководство клуба настроено конструктивно. Надеюсь, все вскоре разрешится.
— А вы ни разу не общались с Федуном тет-а-тет после ухода из «Спартака»?
— Нет, конечно.
— И желания такого у вас нет?
— Можно я оставлю этот вопрос без комментариев?
В декабре 2023 года стало известно, что суд по делу о выплате Газизовым «Спартаку» 92 миллионов рублей отложен до 18 января.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5