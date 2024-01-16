Газизов: «Есть ли желание позвонить Федуну? Без комментариев»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, когда будет поставлена точка в его судебном разбирательстве с экс-владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

— Часто ли вам припоминают фразу, которую вы сказали, придя в «Спартак»: «Мы готовы бросить перчатку «Зениту»?

— А что не так с той фразой? Я покинул «Спартак», когда мы боролись с «Зенитом» за первое место. Так что все соответствовало действительности. Я за свои слова отвечал. Это потом уже пошли набросы определенных людей в мою сторону. Ну что поделать... Это жизнь.

— Перчатка, брошенная в этом сезоне «Краснодаром», долетит в итоге до «Зенита»?

— Я просто рад за «Краснодар», который уже составил серьезную конкуренцию «Зениту». Чемпионат от этого только выиграл.

— Когда все-таки разрешится ваш судебный спор со «Спартаком» и лично с Леонидом Федуном? (В июне 2021 года Газизов подал в суд на «Спартак» из-за долга в 299,4 миллиона рублей. — Прим. «СЭ»).

— Я не раз говорил, что готов договариваться. Чем быстрее это все закончится, тем лучше. Юридический спор — это всегда затратная и эмоциональная история. Никому ничего хорошего она не принесет. Нынешнее руководство клуба настроено конструктивно. Надеюсь, все вскоре разрешится.

— А вы ни разу не общались с Федуном тет-а-тет после ухода из «Спартака»?

— Нет, конечно.

— И желания такого у вас нет?

— Можно я оставлю этот вопрос без комментариев?

В декабре 2023 года стало известно, что суд по делу о выплате Газизовым «Спартаку» 92 миллионов рублей отложен до 18 января.