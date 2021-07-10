Агент рассказал, почему Лунев ушел из «Зенита» в «Байер»

Агент вратаря Андрея Лунева Денис Сарсания в интервью «СЭ» объяснил, почему игрок покинул «Зенит». Вратарь, у которого закончился контракт с клубом из Санкт-Петербурга, заключил двухлетнее соглашение с «Байером».

— Почему случилось расставание Лунева с «Зенитом»?

— Зимой состоялся разговор с питерским клубом, тот сделал свое предложение. Лунев ответил, что пока возьмет паузу до конца сезона. Он хотел проявить себя весной, стать чемпионом, попасть на чемпионат Европы. В «Зените» ему было комфортно, желание остаться имелось, но и о зарубежном чемпионате он тоже мечтал. На сбор перед Евро-2020 Андрей отправился, но, к сожалению, в основную заявку не попал. После этого состоялась встреча с «Зенитом», где фигурировали суммы еще меньше, чем зимой. В итоге с питерцами не сошлись.

— Как думаете, если бы «Зенит» повторил зимнее предложение, Лунев бы согласился?

— Трудно говорить в сослагательном наклонении. Если бы последовало такое предложение, тогда бы его обсуждали. А коли не последовало, то и говорить не о чем. Андрей выбрал другую дорогу, отправляется в зарубежный чемпионат. И не в какой-нибудь средненький клуб, а в команду, которая в числе лидеров в бундеслиге, будет играть в еврокубках.

Полностью интервью Дениса Сарсании