Андрей Чайка назначен генеральным директором «Ростова»

17 июля Совет директоров футбольного клуба «Ростов» назначил Андрея Чайку на должность руководителя клуба.

49-летний специалист в прошлом играл за юношеские команды ЦСКА и юношескую сборную России. С 1997 года — основатель и президент футбольного клуба «Чайка» из Песчанокопского.

«В числе приоритетных задач нового руководителя — разработка долгосрочной стратегии развития, совершенствование управленческой структуры ФК, развитие системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности команды. Программа развития ФК «Ростов» будет представлена совету директоров осенью текущего года», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях клуба.

Игорь Гончаров, занимавший пост руководителя в минувшем сезоне, останется в системе клуба.

В сезоне-2025/26 «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.