«Динамо» и «Химки» поддержали председателя судейского комитета РФС Хачатурянца
Московское «Динамо» на своем сайте заявило о поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
«Мы выступаем за прозрачную систему принятия решений, основанную на принципах фэйр-плей, и исходим из того, что результаты футбольных матчей должны определяться на поле в честном соперничестве при объективном, качественном судействе.
Именно на это сейчас направлены усилия Ашота Рафаиловича и возглавляемого им судейского комитета РФС. Да, проблемы пока остаются, но мы видим главное — позитивные изменения и доверие со стороны всех участников футбольного процесса.
Качественная организация работы российского судейского корпуса является сейчас одним из ключевых факторов развития нашего футбола. Считаем, что Ашот Хачатурянц вместе со своими коллегами с ней справляется и профессионально исполняет свои обязанности», — говорится в сообщении.
Также, поддержку Главе судейского комитета РФС выразили «Химки».
«Наш клуб неоднократно сталкивался с непоследовательностью работы арбитров и двойными стандартами в трактовках спорных эпизодов в этом сезоне. На наш взгляд, радикальные меры и решительные действия необходимы для улучшения качества судейства в нашей стране», — говорится в сообщении подмосковного клуба.
Напомним, после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) Хачатурянц пожизненно отстранил от судейства главного арбитра встречи Михаила Вилкова.
Ранее Хачатурянца поддержали «Спартак», «Ростов», ЦСКА, «Ахмат», «Рубин», «Краснодар» и «Уфа».
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