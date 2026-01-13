ЦСКА подтвердил переход Баринова из «Локомотива»

ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за ЦСКА под 6-м номером.

Пресс-служба клуба выложила в Telegram-канале видео с Данилом Круговым, который говорит: «Я вот в аэропорту, пацаны, а вы?»

«А я в ЦСКА, пацаны, всем привет», — ответил Баринов в следующем видео.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

После 18 туров «Локомотив» с 37 очками занимает третье место в РПЛ. ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице — 36 очков.