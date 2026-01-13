«Локомотив» объявил о переходе Баринова в ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Контракт 29-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Благодарим Диму за долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в наши победы и достижения», — говорится в сообщении красно-зеленых.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матчей, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

После 18 туров «Локомотив» с 37 очками занимает третье место в РПЛ. ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице — 36 очков.