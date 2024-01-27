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Сегодня, 12:02

Источник: «Ботафого» ведет переговоры с «Зенитом» о переходе Вендела летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ботафого» ведет переговоры с «Зенитом» о переходе полузащитника Вендела в бразильский клуб в июле 2024 года, сообщает Fogao do Meu Coracao.

По данным источника, «Ботафого» не отказался от трансфера 26-летнего игрока и попытается забрать его в июле 2024 года. На данный момент главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался отпускать игрока.

Также информируется, что президент «Ботафого» Джон Текстор поговорил с председателем правления сине-бело-голубых Александром Медведевым и попросил отпустить игрока в бразильский клуб. В ходе этих переговоров Текстор заверил, что «Ботафого» крайне нуждается в таком футболисте, как Вендел.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист позитивно относится к возможному трансферу.

Вендел в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 18 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Fogao do Meu Coracao
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Ботафого
ФК Зенит
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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