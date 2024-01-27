Источник: «Ботафого» ведет переговоры с «Зенитом» о переходе Вендела летом

«Ботафого» ведет переговоры с «Зенитом» о переходе полузащитника Вендела в бразильский клуб в июле 2024 года, сообщает Fogao do Meu Coracao.

По данным источника, «Ботафого» не отказался от трансфера 26-летнего игрока и попытается забрать его в июле 2024 года. На данный момент главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался отпускать игрока.

Также информируется, что президент «Ботафого» Джон Текстор поговорил с председателем правления сине-бело-голубых Александром Медведевым и попросил отпустить игрока в бразильский клуб. В ходе этих переговоров Текстор заверил, что «Ботафого» крайне нуждается в таком футболисте, как Вендел.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист позитивно относится к возможному трансферу.

Вендел в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 18 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.