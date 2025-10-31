ЦСКА — «Пари НН»: Обляков открыл счет с пенальти

ЦСКА вышел вперед в матче 14-го тура чемпионата России против «Пари НН» — 1:0.

На 40-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. Главный арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» за фол защитника нижегородской команды Эдгардо Фариньи на форварде армейцев Тамерлане Мусаеве.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».