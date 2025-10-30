Live
31 октября, 20:55
ЦСКА победил «Пари НН» в день 50-летия Челестини: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 14-го тура чемпионата России.
В следующем туре ЦСКА 8 ноября в гостях сыграет против махачкалинского «Динамо», а «Пари НН» в этот день примет «Рубин».
ЦСКА обыграл «Пари НН» и вышел в лидеры РПЛ
90+4-я минута. Вот и все! Матч окончен! ЦСКА в домашнем матче 14-го тура РПЛ победил «Пари НН» со счетом 2:0. По мячу забили Иван Обляков и Матвей Кисляк. ЦСКА набрал 30 очков и как минимум на сутки выбрался в лидеры. У «Пари НН» осталось семь очков — волжане идут последними.
90+3-я минута. Глебову досталось в стыке с Александровым. Рефери фол не зафиксировал.
90+1-я минута. Никакой выгоды из корнера хозяева не извлекли. Три минуты добавлено ко второму тайму.
90-я минута. Медведев своевременно сделал несколько шагов вперед и не позволил забить Мусаеву.
89-я минута. Кармо не замкнул дальнюю штангу после прострела слева. Дело к разгрому.
87-я минута. Мусаев сфолил в чужой штрафной на Фаринье. Драгоценные секунды бегут в пользу ЦСКА.
86-я минута. Сарфо с фланга выполнил подачу, Олусегун пробил головой — рядом с каркасом ворот. Это был шанс!
84-я минута. Лучшая оборона — атака, это к эпизоду с голом Кисляка. Преимущество ЦСКА стало куда более комфортным.
Кисляк удвоил преимущество ЦСКА в матче с «Пари НН»
82-я минута. ГОООЛ! 2:0. Круговой слева вырезал мяч на Кисляка, а Матвей замкнул головой.
81-я минута. Сефас в единоборстве с Круговым заработал право на угловой. Почему и нет. Любой стандарт несет опасность.
80-я минута. Кармо на обыгрыше проник в штрафную, но второго соперника подряд пройти не получилось.
78-я минута. Слева на дальнюю штангу навешивал Глебов — Мусаеву добраться до мяча не удалось. Удар от ворот.
76-я минута. Гайич справа навесил в штрафную, Глебов пробил из трудного положения, однако в створ не попал.
74-я минута. Шуманский потерял мяч впереди, вернулся в оборону и оставил не у дел Босельи.
73-я минута. Медведев на выходе сыграл головой — мяч поле не покинул, но Глебову сходу пробить по пустым воротам не позволили.
72-я минута. Заскучал Тороп. Сейчас его прицельным ударом побеспокоил Грулев — вратарь перевел мяч на угловой.
70-я минута. Сейчас Глебов прошел Александрова, но удар не совсем получился — мяч в руках Медведева.
68-я минута. Паника в штрафной волжан. Индивидуальные действия Глебова привели к опасности, но никто не забил. Были возможности у Мусаева и Кармо.
67-я минута. Мусаев пошел в обыгрыш в чужой штрафной — сбил Александрова. Момент упущен.
66-я минута. Глебов въехал в рекламный щит. Все в порядке — и с конструкцией, и с футболистом.
65-я минута. Мелкий пас в исполнении гостей в чужой штрафной. Олусегуну нужно было забивать, а он ковырнул — мимо.
64-я минута. Ответная грязная игра от Лукина. И это желтая карточка. Босельи сбит в центре поля.
59-я минута. Свежий Кармо сбит в метрах 28 от ворот Медведева. Шанс для ЦСКА отличиться со стандарта.
57-я минута. Замены у хозяев. Шуманский и Кармо появились на поле. Ушли Бандикян и Вильягра.
56-я минута. Контратакой огрызнулись гости и заработали право на угловой. По традиции матча, за лицевую мяч вынес Дивеев.
55-я минута. Пошли удары по воротам Медведева. Из штрафной бил Мусаев — мимо створа.
54-я минута. Обляков прострелил справа, а Круговой подрезал головой — в створ не попал. Впрочем, лайнсмен зафиксировал, что мяч покинул пределы поля.
53-я минута. Сефас, пожалуй, поспешил с ударом из штрафной — в дальний угол не попал. Пробил несильно и мимо.
51-я минута. То ли бил, то ли простреливал Глебов с острого угла — мяч в сетке, но с внешней стороны. Удар от ворот произведет Медведев.
49-я минута. Интереснее ЦСКА смотрится в дебюте второго тайма. Главное для гостей — счет не меняется.
47-я минута. Мусаев не реализовал выход один на один! Он посылал мяч над Медведевым, но в створ не попал.
46-я минута. Замены в составе гостей. Ермаков и Пигас ушли. Тичич и Сефас появились на поле.
ЦСКА после первого тайма обыгрывает «Пари НН»
45+3-я минута. 1:0 — итог первого тайма в пользу красно-синих. Единственный гол — реализованный пенальти Облякова. Тяжело дается игра ЦСКА. Армейцы перед началом из-за травмы потеряли Мойзеса, а по ходу тайма — Алеррандро. Насколько серьезные травмы — пока сказать сложно.
45+1-я минута. Круговой исполнил штрафной удар — гораздо выше перекладины полетел мяч.
44-я минута. Падение Глебова на линии штрафной после борьбы с Фариньей. Игрок гостей получил желтую карточку.
44-я минута. Тороп кулаком сыграл на выходе — мяч выбил недалеко, но защитники подстраховали.
42-я минута. Пигас в своей штрафной грамотно поставил корпус — Мусаев до мяча не добрался.
41-я минута. Тут же ЦСКА пытается развить успех. Разумно, если вспомнить, что вторые таймы москвичи, как правило, играют хуже.
Обляков открыл счет в матче ЦСКА с «Пари НН»
40-я минута. ГОООЛ! 1:0. Обляков точен с точки. Иван послал мяч в правый от себя угол. Медведев направление полета мяча на угадал.
39-я минута. Фаринья облокотился на Мусаева и заплел ему ноги. Если что не так, ВАР главного рефери подправит. Обляков готовится бить пенальти.
38-я минута. Пенальти в ворота гостей. Вышедший на замену Мусаев заработал после стыка с Фариньей.
37-я минута. Мяч заметался по штрафной ЦСКА после углового. Круговой заблокировал возможный удар.
36-я минута. Дальний удар Босельи со стандарта — Тороп потащил мяч из-под перекладины.
35-я минута. Сарфо сбит в метрах 30 от штрафной Торопа. Можно попытаться исполнить прямой удар.
33-я минута. Олусегун сфолил в атаке, подтолкнув Лукина. Карасев зафиксировал нарушение.
32-я минута. Алеррандро заменен, на поле появился Мусаев. Первая замена у ЦСКА, что называется в протокол.
31-я минута. Да, Алеррандро не может продолжать матч. Похоже, повреждение — следствие прессинга Медведева.
30-я минута. Мусаев энергично разминается. Неужели, еще одну травму получат хозяева в этот вечер?!
28-я минута. Во вне игры оказался Круговой. Стандартов, в частности, угловых много, а выгоды из этого нет.
27-я минута. Александров опередил на мяче Глебова и перевел мяч на очередной угловой.
26-я минута. Свой угловой исполнили нижегородцы. Лесовой сделал подачу — на ближней штанге преуспел защищавшийся Алеррандро.
25-я минута. Еще один корнер в исполнении хозяев — Медведев в центре штрафной добрался до мяча и выбил его из пределов площади.
24-я минута. Удар Лукина с метров 20-ти — Медведев парировал крученный удар. В правый от себя угол выцеливал Матвей.
24-я минута. Кисляк справа проник в штрафную, получил мяч и заработал право на угловой.
23-я минута. Трещит порой защита волжан, но не рвется. Опытный Медведев просто так пропускать не станет.
20-я мнута. Лукин вновь в собственной штрафной нейтрализовал Босельи. Хуан никак не может выбраться на ударную позицию.
19-я минута. Подача Облякова с левого края — никто не замкнул. Зато гости организуют контратаку.
18-я минута. Падение Кругового после подката Фариньи. Карасев находился рядом и показал, что нужно играть. Была в штрафной площади игра в мяч.
17-я минута. Дивеев подтолкнул в центре поля Олусегуна. Мелкий фол. Атака прервана в самом начале.
16-я минута. Стартовый отрезок матча позади. Обошлись без быстрого гола. Тем труднее в дальнейшем будет фавориту, которым является ЦСКА.
15-я минута. Пигас поддержал атаку, делал проникающий пас — соперники перехватили.
14-я минута. Обляков исполнил угловой — Олусегун помог обороне вынести мяч из штрафной площади.
13-я минута. Медведев выручает волжан от верной беды. В самый угол при смещении бил Глебов — вратарь с трудом перевел мяч на угловой.
12-я минута. Олусегун справа навешивал на дальнюю штангу — Лесовой до мяча не добрался.
11-я минута. Лесовой исполнил корнер, последовал удар — неточно. Да и Тороп ситуацию контролировал.
10-я минута. Лукин успешно отоборонялся в собственной штрафной, заблокировав удар Босельи.
8-я минута. Олусегун бил с острого угла и попал в сетку ворот, но с внешней стороны. Достойный ответ гостей.
7-я минута. Перекладина играет за гостей! Обляков бил после паса Глебова и попал в каркас ворот.
7-я минута. Тороп размялся на выходе из штрафной. Не холодно в Москве, но застояться можно.
6-я минута. Сарфо добрался до мяча на ближней штанге, бил с разворота — выше цели.
5-я минута. Опять Дивеев действует просто и надежно — мяч выбит за лицевую. Первый угловой в матче заработали волжане.
4-я минута. Почти в одно касание действовали хозяева. Едва до Глебова не доставили мяч. Кирилл не понял задумку партнеров.
3-я минута. Дивеев разрядил ситуацию на подступах к штрафной, выбив мяч за боковую.
3-я минута. На поле ожидаемый дебют — почти полторы минуты держали мяч хозяева. Но тут в борьбу включился Сарфо.
2-я минута. Еще раз по поводу замены Мойзеса. Она состоялась до стартового свистка, поэтому слот замены Челестини не использован.
Матч ЦСКА и «Пари НН» стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча в Москве началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты армейского клуба.
Изменение в стартовом составе ЦСКА. Мойзес покинул поле. В стартовом составе появился Бандикян.
Неожиданность. Стартовый свисток не состоялся. Мойзес сетует на дискомфорт. Похоже, он получил травму перед самым началом встречи.
Футболисты и судьи появляются на поле. Через две-три минуты прозвучит стартовый свисток.
Стартовый состав «Пари НН» на матч в Москве
Выбор Алексея Шпилевского: Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Пигас, Сарфо, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Босельи, Олусегун.
Запасные: Лукьянов, Генералов, Коледин, Крашевский, Кастильо, Смелов, Тичич, Царукян, Калинский, Сефас, Весино, Грулев.
Стартовый состав ЦСКА на матч с «Пари НН»
Выбор Фабио Челестини на игру: Тороп, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Вильягра, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Алеррандро.
Запасные: Акинфеев, Бесаев, Адбулкадыров, Жоао Виктор, Бандикян, Кармо, Верде, Руис, Пополитов, Попович, Шуманский, Мусаев.
ЦСКА — «Пари НН»: потери
У ЦСКА из-за травм не сыграют защитник Рамиро Ди Лусиано и хавбек Матеус Алвес, под вопросом появление вратаря Игоря Акинфеева.
У «Пари НН» есть повреждение у игрока обороны Александра Эктова.
ЦСКА — «Пари НН»: личные встречи
Москвичи не проигрывают нижегородцам почти три года. 5 ноября 2022-го ЦСКА дома уступил со счетом 0:1. После этого команды провели шесть официальных матчей — во всех случаях победили красно-синие, в том числе однажды в серии пенальти в Кубке.
Результаты «Пари НН» в последних турах РПЛ
У волжан за аналогичный отрезок одна победа при одной ничьей и четырех поражениях. «Пари НН» победил «Оренбург» (3:1), сыграл вничью с «Балтикой» (0:0), а уступил «Ахмату» (1:2), «Спартаку» (0:3), «Сочи» (1:2) и «Акрону» (0:1).
Результаты ЦСКА в последних турах РПЛ
Команда Челестини в шести осенних турах одержала четыре победы при двух поражениях. Красно-синие уступили «Ростову» (0:1) и «Локомотиву» (0:3), обыграли «Сочи» (3:1), «Балтику» (1:0), «Спартак» (3:2) и «Крылья Советов» (1:0).
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН»
Встречу красно-синих с нижегородцами в прямом эфире покажет платный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Пари НН»
Матч команд Фабио Челестини и Алексея Шпилевского состоится в пятницу, 31 октября, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.
