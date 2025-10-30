ЦСКА победил «Пари НН» в день 50-летия Челестини: онлайн-трансляция матча РПЛ

ЦСКА — «Пари НН»: личные встречи

Москвичи не проигрывают нижегородцам почти три года. 5 ноября 2022-го ЦСКА дома уступил со счетом 0:1. После этого команды провели шесть официальных матчей — во всех случаях победили красно-синие, в том числе однажды в серии пенальти в Кубке.