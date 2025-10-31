ЦСКА почтил минутой молчания память диктора Плешакова перед матчем с «Пари НН»

ЦСКА перед домашним матчем 14-го тура РПЛ провел минуту молчания в память об ушедшем из жизни дикторе Игоре Плешакове.

О смерти Плешакова стало известно 27 октября. Диктор умер в возрасте 56 лет.

Плешаков около 25 лет был голосом стадиона армейцев. Последний раз он работал на «ВЭБ Арене» 21 октября на кубковой игре с «Акроном» (3:2).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».