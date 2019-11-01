ЦСКА с Гогуа отправился в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
В рамках 15-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Зенитом». Московский клуб отправился в Санкт-Петербург, где пройдет встреча, сообщает Twitter красно-синих.
В список из 24 футболистов попал защитник Седрик Гогуа.
Полностью заявка команды Виктора Гончаренко выглядит следующим образом:
вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;
защитники — Мариу Фернандес, Хердур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев, Наир Тикнизян, Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин;
Полузащитники — Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили;
нападающие — Федор Чалов, Такума Нисимура.
? Летим в город на Неве с @aeroflot! #ЗенитЦСКА pic.twitter.com/VVmRZPU1W5— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 1, 2019
Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет в субботу, 2 ноября.
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-sanktpeterburg/