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ЦСКА с Гогуа отправился в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

15:40
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В рамках 15-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Зенитом». Московский клуб отправился в Санкт-Петербург, где пройдет встреча, сообщает Twitter красно-синих.

В список из 24 футболистов попал защитник Седрик Гогуа.

Полностью заявка команды Виктора Гончаренко выглядит следующим образом:

вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

защитники — Мариу Фернандес, Хердур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев, Наир Тикнизян, Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин;

Полузащитники — Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Константин Марадишвили;

нападающие — Федор Чалов, Такума Нисимура.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет в субботу, 2 ноября.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-sanktpeterburg/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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