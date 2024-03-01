Нагорных — о продлении Миранчука и Жемалетдинова: «Думаю, до конца сезона мы определимся»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался о ситуации с продлением контрактов футболистов-железнодорожников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

— Помимо контракта Дзюбы, летом заканчиваются соглашения с Миранчуком и Жемалетдиновым. Как выходить из этой ситуации?

— Клуб находится в постоянном диалоге с ребятами. На сегодня у нас такая договоренность: готовимся ко второй части сезона, играем, смотрим и обсуждаем ситуацию. Какого-то напряжения в наших взаимоотношениях нет. Примем совместное решение. Мы заинтересованы в том, чтобы ребята продолжили карьеру в «Локомотиве». Тем более что концовка первой части сезона показала: оба набрали достаточно хорошую форму. Это в очередной раз говорит о том, что система Михаила Галактионова им подходит.

— Правильно понимаем, что клуб уже делал предложения по новым контрактам, но оно игроков не устроило?

— Это все-таки внутренняя кухня, которую неправильно раскрывать. Повторюсь, мы в хорошем диалоге с игроками, с их агентом. Просто пока договорились: так как задачи стоят достаточно высокие, лучше сконцентрироваться на предстоящем возобновлении чемпионата, а уже в процессе продолжим обсуждение.

— Финальное по Миранчуку и Жемалетдинову: возможно ли подписание новых контрактов до окончания этого сезона? Или вы решили, что это произойдет после?

— Думаю, что до конца сезона мы, конечно, определимся.

Контракт с обоими игроками истекает летом 2024 года.