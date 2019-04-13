ЦСКА – "Оренбург". Матч-огонь! Видео всех голов

ЦСКА и "Оренбург" устроили яркий матч в Москве. Четыре гола в первые 32 минуты, гол с центра поля и удаление Мариу Фернандеса.

Гол Облякова

Гол Ойеволе

Гол Сутормина

Гол Абеля Эрнандеса

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