ЦСКА – "Оренбург". Матч-огонь! Видео всех голов

ЦСКА и "Оренбург" устроили яркий матч в Москве. Четыре гола в первые 32 минуты, гол с центра поля и удаление Мариу Фернандеса.
Гол Облякова
📹 Первый гол Ивана Облякова в текущем сезоне РПЛ!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.
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Гол Ойеволе
📹 Свой третий мяч в сезоне РПЛ забивает Адесойе Ойеволе.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.
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Гол Сутормина
📹 Седьмой гол Алексея Сутормина в этом розыгрыше РПЛ!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.
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💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/gR6dlFsVGo
Гол Абеля Эрнандеса
📹 Абель Эрнандес забивает свой третий мяч в текущем сезоне чемпионата!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.
📺 Смотрите #ЦСКАОренбург в прямом эфире #МАТЧПРЕМЬЕР
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