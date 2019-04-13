14:44 | Футбол — РПЛ

ЦСКА – "Оренбург". Матч-огонь! Видео всех голов

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ЦСКА и "Оренбург" устроили яркий матч в Москве. Четыре гола в первые 32 минуты, гол с центра поля и удаление Мариу Фернандеса.

ЦСКА - Оренбург

Гол Облякова 

Гол Ойеволе

Гол Сутормина

Гол Абеля Эрнандеса

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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