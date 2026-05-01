ЦСКА опубликовал ролик к матчу с «Зенитом» с отсылкой на судейство

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала проморолик к матчу 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

Видео было сделано в стилистике игры для приставки SEGA.

При выборе форм команд один из комплектов «Зенита» — судейский. Также по умолчанию у «Зенита» 12 игроков, а среди опций по пенальти есть режим «только честные». Кроме того, в игру включена сцена, в которой главный тренер армейцев Челестини обращается к игрокам команды: «Парни, они опять хотят праздновать юбилей. Вы знаете, что делать!»

Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 2 мая на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Красно-синие с 45 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, петербуржцы с 59 очками находятся на второй строчке.