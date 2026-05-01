Нападающий «Динамо» Нгамале рассказал о конфликте с Карпиным: «Ребята не понимали, почему я не играл»
Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале рассказал о разногласиях с бывшим тренером команды Валерием Карпиным.
— Когда с Карпиным все пошло не так?
— С самого начала. Заметил, что у него было свое видение того, что я за футболист и как я играю.
— Что он тебе говорил?
— Просто объявил, что не видит меня на поле. А именно разговоров никаких не было. И меня это волновало. В команде есть лидеры, опытные игроки. Почему хотя бы не поговорить с ними?
— Об уходе думал?
— Да. Потому что карьера футболиста короткая.
— Карпин публично говорил, что ты опаздывал на тренировки и теорию. Так и было?
— Обсуждали с ним это. На теорию я опаздывал, да — за пару дней до игр. Но не на тренировки. Думаю, дело было не в том, что я опоздал. Поэтому, честно, так и не понял его решений.
— Может, были какие-то нефутбольные причины?
— Все точно не зависит от одного игрока. Если тренер считает, что я единственный, кто делает что-то не так, пусть скажет, что нужно изменить. Этого не произошло, и ничего не поменялось.
— Что другие игроки думали об этой ситуации?
— Ребята не понимали, почему я не играл. Я старался не привлекать дополнительного внимания к этой истории. Хотел, чтобы они делали все возможное, чтобы команда побеждала, — приводит слова футболиста Sport24.
Камерунец выступает за бело-голубых с сентября 2022 года. В этом сезоне на счету 31-летнего вингера 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 3 результативными передачами.
Карпин возглавлял «Динамо» с июля по ноябрь 2025 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0