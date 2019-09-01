ЦСКА одержал волевую победу над «Арсеналом» благодаря голу новичка Гогуа

ЦСКА в гостевом матче 8-го тура чемпионата России одержал волевую победу над «Арсеналом» (2:1). На гол полузащитника Даниила Лесового армейцы ответили забитыми мячами хавбека Ильзата Ахметова (первым в клубной карьере) и новичка команды защитника Седрика Гогуа.

Отметим, что в составе ЦСКА из-за травмы не смогли доиграть встречу Яка Бийол и Ахметов.

Команда Виктора Гончаренко (16 очков) обошла «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и поднялась на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА — 1:2 (1:1)

Голы: Лесовой, 10 (1:0). Ахметов, 17 (1:1). Гогуа, 74 (1:2).

«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев (Бауэр, 58), Чаушич (Банда, 89), Ломовицкий (Э.Кангва, 75), Луценко, Лесовой.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Мариу Фернандес, Обляков (Бистрович, 76), Влашич, Ахметов (Марадишвили, 89), Кучаев, Чалов, Бийол (Нисимура, 43).

Предупреждения: Чаушич, 38. Обляков, 48. Ломовицкий, 73.

Судьи: Турбин (Дмитров). Ширяев (Ставрополь), Жвакин (Ленинградская область).

1 сентября. Тула. Стадион «Арсенал».

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