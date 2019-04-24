ЦСКА выиграл у "Анжи" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

В составе победителей отличились Яка Бийол и Арнор Сигурдссон. ЦСКА набрал 44 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. Четвертым с 43 очками на данный момент идет "Краснодар". "Анжи" на 15-м месте - 19 очков.

В следующем туре "Анжи" 27 апреля примет "Ростов", а ЦСКА 28 апреля на выезде сыграет с "Краснодаром".

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

ЦСКА - "Анжи" (Махачкала) - 2:0 (1:0)

Голы: Бийол, 13 (1:0). Сигурдссон, 55 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин, Васин, Магнуссон, Сигурдссон (Эрнандес, 68), Бийол, Обляков, Ахметов (Щенников, 46), Влашич, Чалов (Бистрович, 84).

"Анжи": Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, Гапон, Гиголаев, Гайдаров (Ондуа, 54), Закиров, Кулик, Долгов (Агаларов, 78), Понсе (Кацаев, 67).

Предупреждения: Гапон, 10. Ахметов, 36. Удалый, 85.

Судьи: Москалев (Воронеж). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар).

24 апреля. Москва. Стадион "ВЭБ Арена"

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