Исполнительный директор «Спартака» Белых покинул клуб

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых сообщил «СЭ» о своем уходе из клуба.

«Сегодня уже не в «Спартаке», — сказал Белых «СЭ».

Белых перешел на работу в «Спартак» в июле 2023 года из хоккейного «Авангарда». В омском клубе он работал с 2019 по 2023 год, занимая должность генерального директора .