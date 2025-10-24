ЦСКА обыграл «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

ЦСКА — «Крылья Советов»: турнирное положение

После крупного поражения от «Локомотива» в прошлом туре армейцы с 24 очками опустились на третье место в таблице. Сзади подпирают «Зенит» и «Балтика», отстающие всего на одно очко. Впереди — оторвавшиеся на 2 очка «Локомотив» и «Краснодар».

«Крылья Советов» с 13 очками занимают 11-е место в таблице. Самарцы не побеждают уже 4 матча подряд, в которых они трижды проиграли и один раз сыграли вничью. Более того, на днях «Крылья» крупно проиграли в FONBET Кубке России московскому «Динамо» (0:4).