Live
25 октября, 20:55
ЦСКА обыграл «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 13-го тура чемпионата России.
Матч окончен
Все, ЦСКА выигрывает у «Крыльев Советов» с минимальным счетом. Армейцы пока возвращаются на первое место в таблице, но основные конкуренты сыграют свои матчи только завтра.
90+4. Тороп на выходе первый на мяче! А ворота у гостей пустые. Но быстро разогнать атаку у ЦСКА не получилось.
90+3. Штрафной самарцы заработали на правом фланге под подачу. И Песьяков побежал в штрафную.
88-я минута. Печенин положил корпус и пробил после подачи в штрафную, и мяч едва не залетел в дальний угол!
87-я минута. Мусаев вошел в штрафную после паса Облякова и покатил в дальний угол — рядом со штангой!
84-я минута. Мойзес разгонял атаку по флангу, покатил на Шуманского в центр, а тот решил пробить из-за штрафной, но мяч попал в защитника.
82-я минута. Самарцы перевели игру на половину поля соперника. Армейцы отошли в оборону и готовы действовать сейчас на контратаках.
81-я минута. Еще двойная замена в составе «Крыльев». Баньянц и Олеников на поле вместо Бабкина и Ахметова. А у ЦСКА Шуманский вместо Алеррандро появился.
79-я минута. Круговой открылся под заброс с этого штрафного и в касание пробил, но мяч ушел сильно выше ворот.
78-я минута. ЦСКА зарабатывает штрафной. До ворот далековато для прямого удара, метров 30.
77-я минута. Ну и замены у самарцев подоспели. Раков и Игнатенко вместо Марина и Рахмановича.
73-я минута. Самарцы побежали вперед. Марин с левого фланга зарулил в штрафную, убрал защитника и пробил — над перекладиной.
ЦСКА открывает счет
72-я минута. ГООООЛ! Обляков со штрафного навесил в район вратарской, а Лукин головой переправил мяч в ближний угол.
70-я минута. Продолжает усиливать давление на ворота соперника ЦСКА. А «Крылья» по-прежнему без замен.
69-я минута. Мусаев после передачи с правого фланга пыталс подстроиться под удар через себя, но не попал по мячу.
67-я минута. Обляков подал в штрафную, Дивеев головой пробил под перекладину — Песьяков тащит!
66-я минута. Мусаев эффектно пропустил мяч на Алеррандро, но не получилось у него пробить.
63-я минута. Марин отклеился от защитников ЦСКА после высокой передачи в штрафную и вывалился один на один с голкипером, но перестарался, перебрасывая Торопа, и послал мяч выше ворот.
62-я минута. Двойная замена у ЦСКА. Энрике Кармо и Мусаев вышли вместо Гайича и Вильягры.
60-я минута. Круговой откликнулся на передачу Облякова в штрафную и головой скинул на Алеррандро, но успел Песьяков поймать мяч в руки.
59-я минута. Перевели армейцы игру на половину поля соперника. Но взломать оборону самарцев никак не удается ЦСКА.
54-я минута. Ох, что началось! Глебов оседлал в борьбе у лицевой Рассказова. Тот в ответ наехал на оппонента, оттолкнув его. Дальше футболисты пытались друг на друга быковать, но их быстро растащили.
52-я минута. Глебов разогнал атаку левым флангом, отдал пас Облякову, но тому не дали пробить.
49-я минута. ГОООЛ! Вильягра забивает ударом из-за штрафной, но мяч может не быть засчитан. Идет проверка на офсайд.
Перерыв
45+3. Все, первый тайм завершен. Пока голов нет, и явного преимущества у ЦСКА нет. Армейцы больше владеют мячом, но удары у самарцев были опаснее.
45+2. Обляков мягко навешивал во вратарскую, Дивеев головой бил, но мяч полетел в сторону от ворот.
45+1. Опасно Вильягра подавал на дальнюю штангу, но здорово Песьяков сыграл на опережение и перевел мяч на угловой.
44-я минута. Круговой освободился на фланге, подал в штрафную, но Песьяков снова на выходе сыграл удачно.
42-я минута. Глебов пытался убежать по левому флангу, Мойзес бросил его в прорыв, но мяч ушел за линию раньше, чем до него добрался Кирилл.
41-я минута. Рахманович с Обляковым столкнулись — игроку «Крыльев» помощь медиков потребовалась.
40-я минута. Ахметов снова грубовато сыграл, против Кисляка на этот раз. Желтая карточка его не дисциплинировала.
38-я минута. Мойзес поддержал атаку ЦСКА на левом фланге и попытался прострелить в штрафную, но Рассказов подставил ногу и выбил мяч на угловой.
37-я минута. Кисляк в быстрой атаке ЦСКА получил пас от Облякова, вошел в штрафную и пробил, но несильно и почти в руки вратарю.
35-я минута. В руку Ахметову мяч попал. А ведь у него уже есть карточка — так можно и доиграться.
34-я минута. Переместили армейцы игру на половину поля соперника. Но все подачи в штрафную пока самарцы снимают.
32-я минута. Глебов опасно подавал в штрафную, но Песьяков на выходе забирает мяч.
30-я минута. Полчаса позади. И у ЦСКА на эту минуту уже нет преимущества вообще. Даже небольшого.
29-я минута. Гайич подавал с фланга после прохода — снова головой выбивает защита самарцев.
27-я минута. Многовато стало нарушений. Разбивают они игру на эпизоды и сбивают темп.
26-я минута. А теперь Рахманович заехал ногой Вильягре, высоко ее задрав в борьбе. Здесь желтая карточка игроку гостей.
24-я минута. Бабкин в подкате жестко сыграл против Облякова. Помощь медиков требуется Ивану.
23-я минута. «Крылья Советов» освоились и провели пару неплохих атак с хорошими ударами.
22-я минута. И Рахманович прицельно исполнял с линии штрафной в ближний угол, но немного недокрутил.
21-я минута. Марин! Пальнул из-за штрафной, и Торопу пришлось в прыжке парировать мяч.
20-я минута. Еще одна попытка «Крыльев» обострить — Тороп выходит из ворот и прерывает заброс на Рахмановича.
18-я минута. Печенина вывели на удар гости — тот зарядил из-за штрафной, но Тороп без проблем поймал.
16-я минута. Полетал мяч по штрафной самарцев, но до акцентированного удара головой дело так и не дошло.
15-я минута. ЦСКА владеет мячом намного больше соперника, но пока никак армейцы не могут обострить в атаке.
13-я минута. Печенин по левой бровке продвинулся и вырезал передачу на ход Рахмановичу, но Тороп на выходе его опередил.
12-я минута. Есть первый удар по воротам! Кисляк выкатил мяч Облякову, Иван пробил из-за штрафной, но сильно выше ворот.
10-я минута. Рахманович в верховой борьбе здорово сыграл в своей штрафной, не дав Алеррандро сыграть после подачи Кругового.
9-я минута. Глебов залетал в штрафную под заброс от Кисляка, но защитники не дали ему принять мяч и пробить.
4-я минута. ЦСКА контролирует мяч с первых же минут. Но пока обострений в штрафную нет.
2-я минута. Ахметов сразу желтую карточку получил — по лицу он попал сопернику в верховой борьбе.
Первый тайм
1-я минута. Начинается матч! «Крылья» начинают с центра поля. Они сегодня в бело-синей форме. ЦСКА — в красно-синей.
Состав «Крыльев Советов»
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Костанца, Чернов, Евгеньев, Бабкин, Рахманович, Марин, Ахматов.
Состав ЦСКА
ЦСКА: Тороп, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Вильягра, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Алеррандро.
ЦСКА — «Крылья Советов»: потери
У ЦСКА к предстоящей игре должен восстановиться Игорь Акинфеев, получивший травму в дерби со «Спартаком». Травмированными остаются Тамерлан Мусаев, Матеус Алвеш и Рамиро Ди Лусиано.
«Крылья Советов» не смогут рассчитывать на травмированных Максима Витюгова, Томаса Галдамеса и Никиту Кокарева.
ЦСКА — «Крылья Советов»: история противостояния
«Крылья Советов» не выигрывают у ЦСКА на протяжении 9 матчей. Последний раз самарцы побеждали армейцев в чемпионате 14 июля 2019 года.
Всего же команды провели 66 очных матчей, в которых ЦСКА одержал 37 побед, 14 раз выигрывали «Крылья Советов» и 15 игр завершились вничью.
ЦСКА — «Крылья Советов»: турнирное положение
После крупного поражения от «Локомотива» в прошлом туре армейцы с 24 очками опустились на третье место в таблице. Сзади подпирают «Зенит» и «Балтика», отстающие всего на одно очко. Впереди — оторвавшиеся на 2 очка «Локомотив» и «Краснодар».
«Крылья Советов» с 13 очками занимают 11-е место в таблице. Самарцы не побеждают уже 4 матча подряд, в которых они трижды проиграли и один раз сыграли вничью. Более того, на днях «Крылья» крупно проиграли в FONBET Кубке России московскому «Динамо» (0:4).
Где смотреть матч ЦСКА — «Крылья Советов»
В прямом эфире игру ЦСКА — «Крылья Советов» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:55. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
Где сыграют ЦСКА и «Крылья Советов»
Матч ЦСКА — «Крылья Советов» начнется в 19:00 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена». Встречу обслужит арбитр Егор Егоров.
Борис Игоревич
Всех КС -с Победой ! Однако , за позор с Локо еще долго отмазываться.. Но ничо -злее будем. ЦВБП !!
25.10.2025
Tokhir
Удачи Куйбышеву!
25.10.2025
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2