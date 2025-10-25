«Ростов» — махачкалинское «Динамо»: Агаларов сравнял счет на 79-й минуте

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов забил гол в матче 13-го тура чемпионата России против «Ростова» — 1:1.

Футболист сравнял счет на 79-й минуте. Агаларов не смог реализовать 11-метровый, но оказался первым на добивании.

Игра проходит на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.