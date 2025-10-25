ЦСКА — «Крылья Советов»: нулевая ничья после первого тайма

ЦСКА и «Крылья Советов» не забили голов в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России — 0:0.

На счету армейцев один удар в створ ворот соперника, в активе самарской команды два удара в створ.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов».