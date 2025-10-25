Игроки ЦСКА и «Крыльев Советов» устроили стычку во втором тайме матча РПЛ

Между игроками ЦСКА и «Крыльев Советов» произошла стычка в матче 13-го тура чемпионата России.

На 54-й минуте полузащитник армейцев Кирилл Глебов и защитник самарской команды Николай Рассказов столкнулись, в результате чего Рассказов перекинул соперника через себя. Игроки начали выяснять отношения, и к конфликту присоединились другие футболисты обеих команды.

Судья показал Глебову и Рассказову по желтой карточке по итогам стычки.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов».