Мостовой — о популярности: «В Испании узнают на каждом углу! Спросите у футболистов за границей мою фамилию, все ее знают»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал о своей популярности.

— Аршавин сказал, что он и Канчельскис — global stars (мировые звезды. — Прим. «СЭ»). Они популярнее вас?

— Я в России не играл, только в СССР и в Европе. За границей меня все узнают. В Испании меня узнают на каждом углу! Правда, я там давно не был. Но меня узнают не только там, а еще и в других странах. Спросите у футболистов за границей фамилию Мостовой, все ее знают. Что здесь говорить. Это у нас половина не знает кто и чего. Кто разбирается в футболе, те знают, кто такой Мостовой.

Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсбур» и «Сельту».