Семин признался, что удивлен игрой ЦСКА на старте сезона

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил игру ЦСКА в текущем сезоне.

«Меня в какой-то мере удивляет игра ЦСКА. За такой короткий срок команда стала играть совершенно по-новому. Армейцы играют смело, активно. Они танцуют от своей игры. Еще очень важно, что есть такой лидер как Акинфеев. Мойзес лучший игрок обороны в лиге. У них хороший подбор футболистов. Пока не хватает центрального нападающего, по этой позиции есть вопросы», — сказал Семин «СЭ».

После шести туров РПЛ ЦСКА с 14 очками находится на втором месте в таблице чемпионата России.