ЦСКА — «Краснодар»: ничья после первого тайма

ЦСКА и «Краснодар» обменялись голами в первом тайме матча 7-го тура РПЛ — 1:1.

На 36-й минуте счет открыл полузащитник армейцев Матвей Кисляк, первый гол которого несколькими минутами ранее был отменен из-за фола в атаке. На 44-й минуте форвард «быков» Джон Кордоба сравнял счет.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».